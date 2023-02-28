Жители Вологодской области смогут узнать о детской гиперактивности и лечении зависимостей, позвонив на «Телефон здоровья»

28.02.2023 [Общество]

«Телефон здоровья» будет работать для жителей Вологодской области 1 и 2 марта. Позвонив по номеру 8 (8172) 72-00-60, вологжане смогут получить консультации врачей областных учреждений здравоохранения.

1 марта речь пойдет о психическом здоровье детей. Как бороться с гиперактивностью и неусидчивостью ребенка, расскажет врач-психиатр высшей квалификационной категории дневного стационара областной психиатрической больницы Светлана Масленникова 

2 марта речь пойдет о профилактике и лечении зависимости от алкоголя, табакокурения и наркотиков. Консультировать будет Павел Галактионович Лавров, заместитель главного врача по организационно-методической работе областного наркологического диспансера № 1, врач-психиатр-нарколог.

Звонки принимаются с 15 до 16 часов сообщают в Центре медицинской профилактики.

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