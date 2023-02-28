В Вологде задержан подросток, убивший в подъезде школьника

28.02.2023 [Происшествия]

В Вологде задержан подросток, который полгода скрывался вместе с отцом от следствия. Летом 2022 года подросток убил 12-летнего школьника. Инцидент произошел в Нижнем Новгороде в одном из подъездов домов. Сам несовершеннолетний нижегородец был хорошо знаком с оппонентом. Несмотря на это, он нанес ему 34 удара ножом, после чего скрылся. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Подозреваемый был задержан и отправлен в центр для малолетних нарушителей, но спустя 45 дней его выпустили на свободу для прохождения медицинской и психологической комиссии. 

После этого вместе с отцом они организовали побег из Нижнего Новгорода и были объявлены в федеральный розыск. Недавно он был обнаружен в Вологде. 

Ранее несовершеннолетний уже отличался неадекватным поведением. Он гонялся с ножом за 10-летней девочкой.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, в настоящий момент по иску прокуратуры юный нижегородец снова помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В дальнейшем его планируют отправить в специнтернат закрытого типа. Отметим, что к уголовной ответственности он привлечен не будет. Все дело в том, что 13-летний ребенок не является субъектом преступления.

Тэги: убийство, розыск, подростки

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