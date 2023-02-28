Открытие выставки художника Аркадия Полякова состоится в Вологде 1 марта

Открытие выставки «Остановка. Август» вологодского художника Аркадия Полякова состоится 1 марта в литературной резиденции «Дом дяди Гиляя» в Вологде.

Аркадий Поляков – график, живописец, художник-реставратор, член Союза художников России с 2008 года. Родился в 1973 году в Вологде в семье художников. Постоянно живет и работает в Вологде. По специальности Аркадий «реставратор памятников деревянного зодчества». Участник областных, региональных, всероссийских художественных выставок.

– Когда-то меня вдохновляло творчество Филонова и Шагала, сегодня мои ориентиры в искусстве – Грабарь и Пластов, – рассказывает Аркадий Рудольфович. – Каждый раз, когда я достигаю определенного уровня – мне становится скучно. И мое творчество начинает меняться. Наверное, так и должно быть, ведь каждый раз я нахожу своего зрителя.

Более 30 лет художник пишет картины в реалистичном стиле с нотками импрессионизма: портреты, пейзажи, натюрморты. На его работах часто можно увидеть знакомые вологжанам уголки любимого города.

Помимо этого, мастер реставрирует иконы и картины.

Произведения художника находятся в коллекциях вологодских музеев, научно-исследовательского музея Российской Академии художеств, в Российском культурном центре в Варшаве, в галерее «Борей» в Санкт-Петербурге, а также в частных собраниях в России и за рубежом.

Открытие выставки начнется 1 марта в 18:30 в литературной резиденции «Дом дяди Гиляя» по адресу: Вологда, Чернышевского, 15.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

