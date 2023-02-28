Выставка фотографий российской природы работает в Вологде

Выставка фотографий «Самая красивая страна» работает в Доме Корбакова в Вологде.

В экспозиции представлены работы победителей конкурса «Самая красивая страна» 2021 года – это проект Русского географического общества, который объединяет лучших фотографов России.

Здесь можно увидеть 55 фоторабот из нескольких номинаций: пейзаж, дикие животные, Россия с высоты птичьего полета, магия воды, эти забавные животные, многоликая Россия, живой архив, искусство дикой природы и снято на смартфон. Посетители познакомятся с удивительным окружающим миром разных регионов России, с севера до юга и с запада до востока.

Выставка работает до 19 марта в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13, со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник и вторник.

Возрастных ограничений нет.

