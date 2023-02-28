Новые Samsung Galaxy S23 уже в билайне вместе с выгодными условиями по покупке

28.02.2023 [Новости компаний]

Билайн рад сообщить о старте продаж новых смартфонов Samsung Galaxy S23 в своих офисах и интернет-магазине. Здесь представлен весь модельный ряд — от версии S23 на 128GB до S23 Ultra на 1TB внутренней памяти. Также в билайне начали действовать специальные условия на покупку флагманских смартфонов Samsung — как для новых, так и для действующих клиентов оператора.

Вы можете выбрать выгодный комплект, который состоит из смартфона со скидкой до 15 000 рублей, опций «Рубли на связь по акции» на 12 или 18 месяцев и SIM-карты с тарифным планом «Тариф UP». На этапе оформления заказа действующие абоненты билайна могут отказаться от приобретения SIM-карты в составе акционного комплекта.

Новинку от Samsung также можно получить со скидкой в 5000 рублей или 3% от стоимости смартфона (в зависимости от конкретной модели), оплатив покупку онлайн в интернет-магазине.

Все новые Samsung Galaxy S23 представлены на сайте мобильного оператора.

Билайн дает возможность приобрести новые смартфоны в кредит без переплат на 6, 10 и 12 месяцев, а также сдать свой старый телефон в трейд ин. Важно отметить, что на смартфоны Samsung Galaxy S23 действует гарантия в течение 12 месяцев.

Samsung Galaxy S23 отличаются высоким качеством исполнения и функциональностью. Мощнейший процессор, передовые камера и экран, быстрая зарядка и емкий аккумулятор — все это делает новые смартфоны корейского производителя по-настоящему желанными. А вместе со специальными условиями от билайна покупка нового Galaxy окажется еще и выгодной.

Ознакомиться со всеми подробностями акционных комплектов можно на сайте мобильного оператора.

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Тэги: билайн, смартфоны, продажа

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