Из-за повышения заболеваемости в Вологодской области закрыто 42 класса

28.02.2023 [Общество]

Из-за заболеваемости в Вологодской области закрыто 42 класса в 21 школе и 17 групп в девяти детсадах. В регионе за неделю больше 1100 человек заболели ковидом. Об этом сообщила заместитель губернатора Лариса Каманина.

За прошедшую неделю зарегистрировано 1158 новых случаев коронавируса, в том числе 137 у детей. В больницах лежат 207 человек, семь из них в тяжелом состоянии. Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом тоже нестабильная. С 20 по 26 февраля с симптомами заболевания обратились 10 499 человек, что на 27,7% ниже предыдущей недели. Среди взрослых эпидпорог превышен на 68,2%. Госпитализированы с ОРВИ и гриппом за неделю 235 человек, в том числе 202 ребенка, что ниже уровня предыдущей недели на 2,4%. 

 

Тэги: коронавирус, заболеваемость

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