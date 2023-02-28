В Вологодской области снизилось количество выданных ипотечных кредитов, но вырос их денежный объем

28.02.2023 [Экономика]

В Вологодской области на протяжение всего периода после 24 февраля 2022 года шло снижение количества выданных ипотечных кредитов. Исключение составил только март и декабрь прошлого года. Но при этом вырос объем выданных ипотечных кредитов. 

По данным единой информационной системы жилищного строительства Минстроя России в ноябре прошлого года в Вологодской области был выдан 1 531 ипотечный кредит, что на 12% меньше, чем в ноябре 2021 года. Но это не самое высокое падение. В октябре падение составило 24%, а в апреле и в мае 78%. Небольшой рост отмечен в декабре - плюс 4%.

При этом люди стали платить за ипотеку больше, рост объема выданных денежных средств на покупку жилья в декабре составил 4%. Выросла и задолженность по ипотекам. На 1 января этого года Объем задолженности по ипотечным кредитам в Вологодской области составил 86 104 млн.  рублей. Это на 13% больше, чем в январе прошлого года. 

Тэги: ипотеки, кризис, недвижимость

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