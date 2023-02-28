Череповчанин женился на колумбийке в Шекснинском ЗАГСе

28.02.2023 [Общество]

В Шексне зарегистрирован брак череповчанина Никиты и колумбийки Лейсли- Марселы. Познакомились молодые люди в Анталии, где Никита выступал с цирковым коллективом, а Лейсли-Марсела танцевала для отдыхающих.

 «Я сразу обратил на нее внимание, потому что Лейсли была самая веселая и самая красивая, из всех девочек в группе», — делится Никита.

Когда закончился контракт, влюбленные улетели на родину девушки, некоторое время жили в Колумбии. Климат, многочисленная родня, национальная кухня произвели огромное впечатление на юношу. Сообщают в управлении ЗАГС по Вологодской области.

Брак было решено заключать в России. Лейсли-Марсела поддержала жениха, и они приехали домой, в Череповец. Многочисленная семья невесты присутствовала на регистрации онлайн.

По словам Лейсли ей очень нравится родина Никиты. Она в восторге от снега, морозов, зимы. Правда, скучает по родным и своей еде, и русский язык дается с трудом, но Лейсли-Марсела знает: все получится, ведь рядом — любимый, самый лучший человек.
 

Тэги: брак, нации, любовь

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