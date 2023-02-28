Вологжанка завоевала бронзовую медаль на Первенстве СЗФО по спортивной гимнастике, которое прошло в Великом Новгороде с 20 по 24 февраля.
Воспитанница «СШОР Витязь», Анна Коршунова, заняла третье место в финале упражнений на брусьях, выполнив норматив Мастера спорта России.
Так же норматив Мастера спорта на этом турнире покорился Елизавете Алехиной. А Полина Пушкова попала в восьмёрку сильнейших на трёх видах гимнастического многоборья: вольных упражнениях, опорном прыжке и упражнениях на брусьях.
Отметим что в соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из восьми субъектов Северо-Запада. По программе мастеров спорта России — 27 человек, среди них две участницы, члены сборной команды страны.
Вологжанка завоевала бронзовую медаль на Первенстве СЗФО по спортивной гимнастике
Вологжанка завоевала бронзовую медаль на Первенстве СЗФО по спортивной гимнастике, которое прошло в Великом Новгороде с 20 по 24 февраля.
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