Вологжанка завоевала бронзовую медаль на Первенстве СЗФО по спортивной гимнастике

28.02.2023 [Спорт]

Вологжанка завоевала бронзовую медаль на Первенстве СЗФО по спортивной гимнастике, которое прошло в Великом Новгороде с 20 по 24 февраля.

Воспитанница «СШОР Витязь», Анна Коршунова, заняла третье место в финале упражнений на брусьях, выполнив норматив Мастера спорта России.

Так же норматив Мастера спорта на этом турнире покорился Елизавете Алехиной. А Полина Пушкова попала в восьмёрку сильнейших на трёх видах гимнастического многоборья: вольных упражнениях, опорном прыжке и упражнениях на брусьях.

Отметим что в соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из восьми субъектов Северо-Запада. По программе мастеров спорта России — 27 человек, среди них две участницы, члены сборной команды страны.

Тэги: гимнастика

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