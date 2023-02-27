Крупные корпоративные клиенты банка «Открытие» смогут подключать услугу трехстороннего акцепта дистанционно

Подписать соглашение можно в единой витрине расчетных продуктов в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн» — специально разработанной площадке для подбора банковских сервисов в формате «одного окна».

Чтобы подключить услугу, клиенту необходимо заполнить заявку онлайн — это займет несколько минут, после чего банк проверит данные и предоставит доступ к продукту. Процесс полностью автоматизирован, поэтому заключение соглашения в интернет-банке сэкономит время крупного бизнеса при получении финансовых услуг.

Трехсторонний акцепт и мониторинг позволит настроить исполнение платежей по заданным параметрам, когда одна компания сможет контролировать платежи другой в рамках группы или специфической сделки. Благодаря этому, клиент усилит контроль за финансами и снизит риск несанкционированного расхода средств — платежи будут одобрены, только если они соответствуют заранее установленным критериям: сумма, реквизиты, назначение платежа и т. д.

«Повышение финансовой безопасности — один из приоритетов крупных корпоративных клиентов, поэтому в „Открытии“ мы уделяем большое внимание разработке сервисов, которые позволят бизнесу тщательнее контролировать платежи компании. Ранее мы представили услугу по подключению двухстороннего акцепта в интернет-банке, а сейчас сделали доступным онлайн-подключение нового продукта для более сложных схем расчетов», — прокомментировала Светлана Смирнова, вице-президент, лидер трайба «Транзакционный бизнес» корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие».

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».

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