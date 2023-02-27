Андрей Луценко: «Вологодская область на первом месте в СЗФО по объему ремонта автомобильных дорог за период 2019-2022 годов»

На 18-й сессии Законодательного Собрания в рамках «Правительственного часа» состоялось обсуждение состояния и перспектив региональной дорожной сети. С докладом перед депутатами выступил заместитель Губернатора Антон Стрижов.

В 2022 году отремонтировано 328 км дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». За счет средств субсидии из областного дорожного фонда приведено в порядок более 150 километров дорог местного значения. 39,4% региональных дорог соответствуют нормативным требованиям, что выше планового показателя.

«По итогам последних четырех лет Вологодская область заняла первое место в Северо-Западном федеральном округе и седьмое место в целом по стране по объему ремонта автомобильных дорог в рамках нацпроекта. Более того, по итогам соцопросов 66% жителей региона удовлетворены состоянием дорог, по этому показателю мы в десятке лучших. Эти значения демонстрируют, насколько велик масштаб работы, которая ведется по улучшению состояния дорожной сети. Особо радует, что наши граждане замечают изменения, хотя еще недавно тема дорог была одной из самых болезненных», — сказал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.

Наиболее значимым объектом дорожной сети, сданным в прошлом году, стал Архангельский мост в Череповце. Его общая стоимость превысила 19 млрд рублей. Сооружение позволило завершить создание транспортного кольца, связав четыре крупных микрорайона. Кроме того, мост позволил укрепить связь Вологодской области с центральными регионами страны.

Не менее важный проект реализуется в Вологде — здесь по поручению Президента ведутся работы по созданию малого транспортного кольца. Основным связующим звеном станет строящаяся улица Поэта Александра Романова. В конце 2022 года общая готовность объекта составляла 49%. В конце текущего года улица должна быть сдана в эксплуатацию.

В своем докладе Антон Стрижов озвучил данные по аварийности на дорогах региона. По сравнению с 2021 годом общее количество ДТП с погибшими и пострадавшими снизилось на 20%, ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий — на 69%.

«В 2023 году объем средств регионального дорожного фонда прогнозируется в размере 21,8 млрд рублей. Будут продолжены работы по ремонту дорог в ряде муниципалитетов. Местным бюджетам будет предоставлена субсидия в размере 5,3 млрд рублей на осуществление дорожной деятельности. В рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“ отремонтируют 249 километров на 56 участках региональных трасс. Всего по итогам 2023 года планируется привести в порядок не менее километров дорог по всему региону», — отметил Антон Стрижов, заместитель Губернатора Вологодской области.

Также в период 2022–2024 гг в рамках национального проекта запланирован ремонт 36 мостов по всей области. К ремонту выбраны сооружения регионального уровня, расположенные на дорогах, которые приведены или будут приведены в порядок в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели заложено 5,3 млрд рублей. Прорабатывается вопрос по увеличению числа мостов, включенных в нацпроект.