В Тотьме вынесли приговор мужчине, который убил своего знакомого из «чувства сострадания»

Тотемский районный суд вынес приговор в отношении 24-летнего жителя Бабушкинского района, признанного виновным в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ).

«Днем 23 января 2022 года у подсудимого, находившегося на территории пос. Красота Бабушкинского района, возник преступный умысел, направленный на совершение убийства потерпевшего в связи с наличием у него психического расстройства, а также из ложно понятого чувства сострадания к нему. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял нож и направился в квартиру, где проживал потерпевший. Далее подсудимый нанес ножом не менее 18 ударов по рукам и туловищу потерпевшего, от чего последний скончался на месте происшествия. Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления признал, от дачи показаний отказался», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По показаниям подсудимого, которые он дал в ходе предварительного следствия, потерпевший плохо жил, были проблемы с головой, из-за чего у него к потерпевшему была жалость. Чтобы потерпевший не мучился от плохой жизни, он решил его убить. Ссор и конфликтов у него с ним не было, неприязненных отношений к потерпевшему он также не испытывал.



Тотемский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей (сестры погибшего) компенсацию морального вреда в сумме 500000 рублей.