В Череповце подрядчик обязал МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» оплатить качественно выполненные работы через суд. Учреждение отказывалось платить.

На основании муниципального контракта предприниматель обязался не позднее 31 июля 2021 года выполнить строительно-монтажных работы на объекте «Благоустройство территории у рынка «Сказка» стоимостью 1 844 957 рублей 81 копейка.

Работы были выполнены в октябре 2021 года. Предприниматель известил об этом заказчика, но тот отказался принимать объект и производить оплату, заявив о расторжении договора по причине нарушения подрядчиком срока исполнения работ, а также в связи наличием претензий по качеству. Одновременно заказчик предъявил предпринимателю требование об уплате неустойки в связи с нарушением условий контракта в сумме 360 381 рубль 76 копеек.

Подрядчик обратился в суд. Арбитражный суд Вологодской области решил, что заказчик не прав и не имел оснований расторжения контракта в одностороннем порядке.

«Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта заказчик принял в день уведомления его предпринимателем об окончании выполнения работ. В силу закона в этом случае решение не вступило в силу и подлежало отмене заказчиком.Заказчик уклонился от приемки работ, чем нарушил требования статьи 753 ГК РФ и условия контракта. Претензии по качеству необоснованны. Согласно заключению испытательной лаборатории установленное спортивное оборудование соответствует ГОСТу, работы выполнены качественно и не влекут опасности для пользователей площадки. Таким образом, заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ», — сообщает Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Предприниматель также допустил нарушение условий контракта в части сроков выполнения работ, однако основания для предъявления к нему неустойки отсутствуют.

«Сумма пеней не превышает 5% от цены контракта, поэтому подлежит списанию заказчиком в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 4 июля 2018 года № 783. При таких обстоятельствах суд отклонил встречный иск заказчика»

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда без изменения.