«Открытие Авто»: большинство россиян уверены, что ушедшие автобренды со временем вернутся в Россию, а автомобили продолжат дорожать

27.02.2023 [Новости компаний]

По результатам опроса* «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») 61% россиян уверены в возвращении покинувших страну автоконцернов. Из ушедших автомобильных брендов нашим соотечественникам чаще всего не хватает европейских марок (так ответили 42%). При этом большинство считает, что схема параллельного импорта не решит вопрос дефицита, отечественный автопром будет развиваться все активнее из-за импортозамещения и инвестиций в развитие, а автодилеры продолжат переориентацию на китайские и отечественные марки. При этом почти 70% опрошенных ждут дальнейшего рост цен на автомобили в 2023 году.

61% опрошенных уверены в том, что ушедшие бренды вернутся в Россию, и считают их уход временной мерой из-за санкций. Больше всего оптимистов оказалось в Сибирском (68%) и Южном (67%) федеральных округах. Чуть более четверти (28%) придерживаются противоположного мнения, так как уверены, что ушедшие иностранные бренды скоро заменят отечественные и китайские автомобили, а также поставки по параллельному импорту. Такую точку зрения чаще всего озвучивали на Дальнем Востоке (там не ждут возврата ушедших марок 35%). 12% участников опроса затруднились с ответом.

Из покинувших российских авторынок марок большинству автовладельцев не хватает европейских брендов: так ответили 42% опрошенных. 39% недостает японских марок, 15% — корейских и 5% американских. Больше всего об уходе «корейцев» сожалеют в Московском регионе (52%) и Центральном федеральном округе (50%), «японцев» — на Дальнем Востоке (85%), «корейцев» — в Северо–Кавказском и Уральском округах, «американцев» — на Северо-Западе.

При этом более половины (53%) респондентов считают, что схема параллельного импорта не сможет полностью заместить ушедшие бренды. Среди причин — более высокая цена ввозимых аналогов (об этом заявили 30% опрошенных), несоответствие заграничных комплектаций российским реалиям (13%), ввоз автомобилей преимущественно премиум-сегмента (6%). При этом чуть более трети опрошенных (36%) согласны с тем, что схема параллельного импорта со временем заработает, так как дилеры приспособятся ввозить все востребованные модели. В большей степени с данным мнением согласны опрошенные в Северо-Кавказском (49%) и Сибирском (41%) федеральных округах.

На перспективы отечественного автопрома в связи с уходом зарубежных марок россияне смотрят в целом оптимистично. Половина респондентов (50%) считают, что отечественный автопром будет развиваться активнее из-за импортозамещения и инвестиций в развитие. В большей степени с данным мнением согласны опрошенные в Северо-Кавказском (49%) и Сибирском (41%) федеральных округах. Четверть (25%) полагают, что отечественный автопром останется на прежнем уровне. Еще 24% ожидают ухудшение ситуации из-за санкций на запчасти.

Описывая будущее российских автодилеров, две трети (67%) респондентов однозначно отметили, что они в будущем продолжат переориентацию на китайские и отечественные марки (больше всего с этой позицией солидарны в Приволжском федеральном округе — 76%). Треть (36%) ожидают смены вектора в работе дилерской сети на ввезенные через параллельный импорт машины (чаще так считают на Дальнем Востоке — 41%, а также в Москве и Московской области — 44%). По 25% опрошенных отметили, что среди вариантов будущего для российских дилеров — смещение акцента в работе на сегмент подержанных автомобилей и даже уход части дилеров с рынка.

Все происходящие события, по мнению опрошенных, найдут отражение в ценовой политике автопроизводителей и дилеров. Две трети респондентов (69%) считают, что в 2023 году машины продолжат дорожать (чаще всего так отвечали на Дальнем Востоке — 81%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и Северо-Западном федеральном округе — по 74%). Лишь 23% ожидают стабилизации цен (чаще такой ответ давали в Приволжье — 27%), 3% надеются на падение цен, а 4% затруднились с ответом.

*Опрос проводился 1–7 февраля 2023 г. среди 1520 респондентов в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.

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Тэги: автомобили, санкции, банк Открытие

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