Выставка-сюрприз, показ ретро-одежды ждет вологжанок в городской библиотеке №15 и Музее вологодских сталкеров

27.02.2023 [Общество]

В преддверии Международного женского дня Музей вологодских сталкеров и библиотека №15 на Советском проспекте подготовили для женщин праздничную программу, полную приятных неожиданностей.

Посетителей будет ждать показ ретро-одежды, выступление актрисы Елизаветы Запорожской, музыкальный подарок от хорошего друга библиотеки, барда Вячеслава Павлова, познавательная викторина, общение и творческая атмосфера.

Приятный бонус: участница, набравшая больше всего баллов в интеллектуальной викторине, получит сертификат на парфюм на 2000 рублей от партнёра библиотеки S PARFUM

В библиотеке откроется выставка-сюрприз «Женские штучки».

Начало 2 марта в 18.00.

 

Тэги: 8 марта, праздники, выставки

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