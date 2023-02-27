7 медалей завоевали вологжане на Чемпионате Северо-Западного ФО по дартсу

27.02.2023 [Спорт]

7 медалей завоевали вологжане на Чемпионате Северо-Западного ФО по дартсу, который прошел в городе Окуловка, Новгородской области и завершился 25 февраля.

Мастера точного метания дротиков завоевали 3 «золотых», 2 «серебряных» и 2 «бронзовых» медали.

Вологжане выдали «золотой дубль» в одиночной разряде среди женщин, первое место заняла Марина Кургальская, второе у Виктории Королевой. В парном разряде среди мужчин одержали победу Андрей Воронин и Александр Афонин, среди мужчин-одиночников у них «серебро» и «бронза» соответственно. Так же сборная Вологодской области одержала победу в командном турнире среди женщин.

Тэги: дартс

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