7 медалей завоевали вологжане на Чемпионате Северо-Западного ФО по дартсу, который прошел в городе Окуловка, Новгородской области и завершился 25 февраля.



Мастера точного метания дротиков завоевали 3 «золотых», 2 «серебряных» и 2 «бронзовых» медали.



Вологжане выдали «золотой дубль» в одиночной разряде среди женщин, первое место заняла Марина Кургальская, второе у Виктории Королевой. В парном разряде среди мужчин одержали победу Андрей Воронин и Александр Афонин, среди мужчин-одиночников у них «серебро» и «бронза» соответственно. Так же сборная Вологодской области одержала победу в командном турнире среди женщин.