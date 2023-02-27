В Вологодской области многодетных семей стало в два раза больше за последние 10 лет

На 1 января 2023 года в регионе зарегистрировано более 20 тысяч многодетных семей, а ещё в 2013 году их было чуть больше 10 тысяч.

В большинстве семей воспитываются трое или четверо детей, в 968 семьях растут пять, шесть или семь ребят, в 32 семьях — восемь-девять, в девяти семьях воспитываются десять и более детей. Вологда и Череповец являются лидерами по числу таких семей, а среди районов выделяется Вологодский.

Многодетной является семья, имеющая трех и более детей, не достигших совершеннолетия или обучающихся в очной форме в общеобразовательных учреждениях до окончания такого обучения, в том числе приёмных, от предыдущих браков, а также находящихся под опекой. Для подтверждения статуса семьи ей выдается удостоверение, обратиться за которым можно в МФЦ по месту жительства или через портал госуслуг.