13 сантиметров снега выпало в Вологде за минувшие выходные

27.02.2023 [Общество]

13 сантиметров снега выпало в Вологде за минувшие выходные. Это больше половины месячной нормы осадков для февраля.

– Конечно, Вологда в снегу красива. Но такой снегопад – огромная нагрузка на городских коммунальщиков. Нужно максимально быстро и качественно убрать дороги, тротуары, парковки, дворы, площади и скверы, – говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

По словам мэра, подрядчик вывел за сутки на улицы города 95 единиц техники. Техника продолжает работать: убирать снег, обрабатывать дороги и тротуары противогололедной смесью. 

– Ночью вывезли 3 тысячи кубометров снега. 123 рабочих занимаются расчисткой тротуаров, перекрестков, остановок, – добавил Сергей Воропанов.

Тэги: снегопад, уборка снега, осадки

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