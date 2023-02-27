13 сантиметров снега выпало в Вологде за минувшие выходные. Это больше половины месячной нормы осадков для февраля.

– Конечно, Вологда в снегу красива. Но такой снегопад – огромная нагрузка на городских коммунальщиков. Нужно максимально быстро и качественно убрать дороги, тротуары, парковки, дворы, площади и скверы, – говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

По словам мэра, подрядчик вывел за сутки на улицы города 95 единиц техники. Техника продолжает работать: убирать снег, обрабатывать дороги и тротуары противогололедной смесью.