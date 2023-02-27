Умер российский журналист и политолог Глеб Павловский

27.02.2023 [Общество]

27 февраля на 72-м году жизни умер российский журналист и политолог Глеб Павловский, сообщает ТАСС со ссылкой на российского коллекционера и галериста Марата Гельмана, который признан в РФ иноагентом.

В одном из своих последних постов в телеграм-канале от 30 октября Глеб Павловский рассказывал о болезни:

– Пошли поздравления с хэлловином. Тут тетя доктор меня спросила, как я хочу умереть, от рака или инфаркта? Знаете ли, задумался!

Глеб Олегович Павловский – российский политолог, публицист и журналист, телеведущий, издатель, педагог, политтехнолог. Бывший советский диссидент. С конца 1980-х до середины 1990-х — учредитель и главный редактор ряда политических СМИ. Основатель и президент «Фонда эффективной политики», который разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. Участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на президентских выборах на Украине в 2004 году. До 2011 года сотрудничал с Администрацией президента России. С 2012 года Павловский занимал сторону политической оппозиции в России.

Цитаты Глеба Павловского:

«В детстве я много колебался. Я хотел стать волшебником, доктором, любовником и директором порта. Я попробовал все, кроме последнего».
Онлайн Интервью, «Эксперт Online». 28 марта 2007 года

«Ельцин нес привлекательный импульс упрощения. Когда все стало невыносимо, происходящее хотелось прекратить чем угодно. Из этого «чем угодно» и выскочил секретарь Свердловского обкома! С его ордынскими хитростями: я простой русский мужик, иду из баньки, теорий не ведаю, пьяненький».
1993. Книга «Элементы советского опыта»

«Система РФ – трикстер, или оборотень. Но оборотничая, Россия не сломала шею, а стала лишь изворотливей. Обитатели ее живут в опасном, даже на их собственный взгляд, жутковатом пространстве и, не заморачиваясь, решают бытовые проблемы».
Книга «Система РФ в войне 2014 года»

«Принтер Госдумы распечатывает индексы наших пороков и, законодательно запретив, тем самым внедряет их в жизнь».
Книга «Система РФ в войне 2014 года»

«Система, которую все считают порочной, неприметно прогрессирует под крики ужаса».
Книга «Система РФ в войне 2014 года»

Я вижу неуклюжее и опасное, но дорогое мне существо. Его страхи и даже преступления его мне близки».
Книга «Система РФ в войне 2014 года»

«Но ведь ничего годного нами не создано, кроме одного – вот этой самой Системы.Ее устройство оригинально, глобально, хитро. Оно обеспечивает странную жизнь полутораста миллионам человек, о которых почти не знает».
Книга «Система РФ в войне 2014 года»

«В каком-то смысле мало русских властителей, о которых можно сказать, что они были не кровожадны. Горбачев — редкий случай, буквально можно пересчитать по пальцам одной руки правителей, которые не хотели убивать. Историк [Василий] Ключевский сказал, кажется, про царя Алексея Михайловича, что тот иногда делал добрые дела, когда они доставляли ему хорошее настроение. Вот это основной тип правителя. 
Интервью Forbes, 2022

«24 февраля — импровизация. Это, конечно, совершенно очевидно. Импровизация превратилась в основной вид политики у нас в силу того, что в Российской Федерации отказались еще в ранних 90-х строить государство, заниматься скучной кропотливой работой — nation building. И здесь вы на Путина это не свалите никак. Это еще Борис Николаевич [Ельцин], который не любил ничего, что не является прорывом и не является быстрым результатом. Импровизация здесь получается неизбежно, потому что если вы действительно хотите провести серьезные реформы, которые будут приняты населением — а реформы, которые не приняты населением, они вообще никому не нужны — значит, вы должны создать коалицию с населением страны, а не говорить ему, что вы проведете непопулярные реформы. Почему они должен любить непопулярные реформы? А если этого не делать, тогда мы слышим что «немножко потерпеть придется, а потом будет хорошо сразу». Сперва будет мучительно, а потом хорошо. Это ведь военная, вообще-то говоря лексика. Помучаемся, отобьемся и отпразднуем победу. Над чем, над кем?»
Интервью Forbes, 2022

Тэги: журналист, политика, смерть

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