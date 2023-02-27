3 золотых медали завоевали вологжане на 1 этапе Кубка России по пулевой стрельбе из мелкокалиберного оружия, который прошел в городе Глазов, Республика Удмуртия, с 18 по 26 февраля.



Вологжанин Илья Марсов завоевал сразу два «золота», одержав победу в упражнении ВП — 60 (винтовка пневматическая, положение стоя, 60 выстрелов, 10 метров). И упражнении МВ-20 (три положения по 20 выстрелов), опередив в финале Кирилла Григоряна из Санкт-Петербурга.



Богдан Панфилов стал лучшим в упражнении МПП-60 (малокалиберный пистолет произвольный, дистанция 50 метров, 60 выстрелов). Воспитанник «СШОР № 4» г. Череповец после 6 стрелковых сессий набрал 553 очка, обойдя представителя Удмуртской республики Николая Килина, занявшего второе место и бронзового призёра Вадима Мухаметьянова из Ямало-Ненецкого автономного округа.