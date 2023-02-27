В Вологде автолюбитель сбил двоих пешеходов на переходе

Новый ГОСТ действует уже с 1 апреля 2020 года, однако известно о нем чиновникам и вологжанам стало почему-то только сейчас. Уже после того, как в Вологде прошла покраска старых ограждений, замена покрашенных на новые, то есть освоены бюджетные средства. Не только муниципальные, но и федеральные.