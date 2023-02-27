В Вологде автолюбитель сбил двоих пешеходов на переходе

27.02.2023 [Происшествия]

В Вологде 23 февраля мужчина на авто сбил двоих пешеходов.

Водитель мужчина 1966 года рождения, на автомобиле Тойота Рав4 двигался по улице Петина со стороны Ленинградской, в сторону Пошехонского шоссе и наехал сразу на двоих пешеходов. Пострадавшие женщины были доставлены в больницу. У женщины 1997 года рождения диагностированы ушибы, назначено амбулаторное лечение. У женщины 1973 года рождения более серьезные травмы, назначено стационарное лечение. Пешеходы двигались справа налево по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу.

 

Тэги: пешеходы, мотоциклы, сбили пешеходов

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