В Вологде автолюбитель сбил двоих пешеходов на переходе

В Вологде 23 февраля мужчина на авто сбил двоих пешеходов.
Водитель мужчина 1966 года рождения, на автомобиле Тойота Рав4 двигался по улице Петина со стороны Ленинградской, в сторону Пошехонского шоссе и наехал сразу на двоих пешеходов. Пострадавшие женщины были доставлены в больницу. У женщины 1997 года рождения диагностированы ушибы, назначено амбулаторное лечение. У женщины 1973 года рождения более серьезные травмы, назначено стационарное лечение. Пешеходы двигались справа налево по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу.