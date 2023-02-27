Череповецкая «Северсталь» и московский ЦСКА провели генеральную репетицию плей-офф

27.02.2023 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» и московский ЦСКА провели генеральную репетицию плей-офф.

В заключительном туре Регулярного чемпионата КХЛ, череповецкая «Северсталь» на своем льду принимала московский ЦСКА. Команды показали открытую и интересную игру, уже в первом периоде команды на двоих забросили четыре шайб в ворота друг-друга. Череповчане дважды выходили вперёд, после голов Никиты Седова, броском от синей линии и Игоря Гераськина, который «в ближнем бою» разобрался с вратарем, отправив шайбу в ворота. И оба раза гостям удавалось сравнивать счёт, 2:2 после двадцати минут игры. Все четыре шайбы команды забросили в равных составах.

На старте второй двадцатиминутке «жёлто-чёрные» вновь вышли вперёд. Первое же удаление у ЦСКА обернулось голом Кирилла Пилипенко, который броском в касание отправил шайбу в ближний верхний угол из правого круга вбрасывания. Вскоре после этого подопечные Андрея Разина получают возможность поиграть четыре минуты в большинстве, двойной малый штраф, 2+2, за опасную игру высоко поднятой клюшкой у гостей получает Фредрик Классон. Забрасывай две, и можно решать если не всё, то многое. Вместо этого череповчане пропустили контратаку, и нападающий гостей Матвей Гуськов в третий раз для своей команды сравнивает счёт, забрасывая шайбу в меньшинстве. Правда вторую часть этого четырехминутного большинства череповчане провели более удачливее, и смогли реализовать его. Руслан Абросимов обыграл вратаря и в четвёртый раз в этом матче вывел «Северсталь» вперёд. Четвертая пропущенная шайба заставила гостей заменить своего вратаря, вместо Александра Шарычекова вышел Всеволод Скотников, но и он не долго оставался «сухим». Никита Гуслистов оформляет дубль в матче, делая преимущество череповчан в две шайбы — 5:3.

На старте третьего периода ЦСКА быстро сократил своё отставание до минимума. Да и вообще третий отрезок игры прошел под контролем гостей, москвичи много атаковали, хозяева порой не успевали за соперниками, на этом фоне пошли частые удаления. Если в первых двух периодах череповчане не получили не одного штрафа, то в третьем им пришлось 6 минут отыграть в меньшинстве. Но все же выстояли, не пропустили. А точку в матче поставил Кирилл Пилипенко, со второй попытки отправив шайбу в пустые ворота. 6:4 — «Северсталь» в третий раз в этом сезоне обыгрывает ЦСКА.

«Буквально через два дня опять играем с ЦСКА. Те игры уже будут совсем другого характера. Сегодня решили дать шанс ребятам, которые мало попадали в состав. Есть ребята, которые вообще только из высшей лиги подъехали. Они очень сильно хотели доказать, поэтому и была такая самоотдача. Плюс приятно играть при полных трибунах, плюс и болельщики ЦСКА создавали колорит. Шикарная атмосфера. Рад, что мы выиграли. Всех с победой», — сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Очень скоро команды встретятся вновь, уже в первой раунде плей-офф. 2 и 4 марта команды сыграют в Москве, напомним ЦСКА завершил регулярны сезон на 2 месте Западной конференции, «Северсталь» — 7-я. Затем, серия до 4-х побед переедет в Череповец.

Тэги: хоккей

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