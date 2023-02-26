Четырехлетняя девочка и женщина погибли в ДТП под Вологдой

Четырехлетняя девочка и 32-летняя женщина погибли в автомобильной аварии, которая произошла в воскресенье, 26 января, около 9:50 на 26 километре автодороги «Вологда – Новая Ладога».

Помимо этого, два участника этого ДТП – трехлетняя девочка и 33-летний мужчина – госпитализированы с различными травмами. Еще один человек также доставлен в медицинское учреждение

По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», 33-летний мужчина, двигаясь со Вологды в сторону Череповца, допустил выезд на полосу встречного движения, где его автомобиль столкнулся с машиной «Лада Приора», за рулем которой находился 29-летний мужчина.

В результате столкновения погибли двое пассажиров автомобиля «Фольксваген Пассат» – 32-летняя женщина и четырехлетняя девочка. Они скончались на месте ДТП.

Третий пассажир «Фольсвагена», трехлетняя девочка, и водитель госпитализированы.

Водитель «Лады Приоры» также доставлен в медицинское учреждение.

Госавтоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

