Курортный сад и Аллею героев планируют благоустроить в этом году в селе имени Бабушкина

26.02.2023 [Общество]

Два общественных пространства – Курортный сад и Аллею героев – планируют благоустроить в этом году в селе имени Бабушкина.

На восточной окраине села в 30-е годы 19-го века был заложен большой сад и вырыты пруды. Сделано это было по решению отца великого композитора Петра Ильича Чайковского – Ильи Петровича Чайковского, который в то время был управляющим Онежского соляного правления. 

Сейчас от прежнего сада почти ничего не осталось. 

– По проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» стартуют работы по благоустройству Курортного сада. В этом году планируется устройство тротуарной дорожки протяженностью 183 метра, шириной 1,2 метра и общей площадью 219,6 кв. м. Новый транзитный путь обеспечит возможность безопасного и комфортного движения для пешеходов, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Сообщается, что также в этом году преобразится Аллея героев. 

Парк, в котором находится аллея, был заложен в 1951-1952 годах. В 1980 году в честь 35-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны здесь был открыт мемориал Славы павшим героям, были установлены бюсты семи Героев

Советского Союза. В 1985 году были возведены Мемориальная стела и Вечный огонь, которые стали продолжением Аллеи героев.

– Разработан проект благоустройства общественного пространства, примыкающего к Аллее героев. Здесь планируется озеленение, будут организованы пешеходные дорожки, появятся скамейки, урны, современный детский комплекс, также специалисты установят освещение и видеонаблюдение, – говорится в сообщении.

Планируется, что обновленные общественные пространства станут местом притяжения жителей и гостей села, а также разнообразят экскурсионные маршруты.

Напомним, село имени Бабушкина – это районный центр, расположенный к востоку от Вологды, на берегу реки Леденьга. Соляные запасы были открыты здесь еще в 15 веке, а солеварение стало одним из основных промыслов местных жителей. 
 

Тэги: Бабушкино, благоустройство, соль, общественные пространства

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