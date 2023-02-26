Череповецкие волейболистки стали серебряными призерами первенства России среди девушек до 18 лет.

Соревнования прошли под Анапой в поселке Витязево с 15 по 25 февраля. Вологодскую область представляли воспитанницы СШОР по волейболу города Череповца. На групповом этапе череповчанки заняли первое место, одержав победу над сборными Нижегородской и Свердловской областей - 3:2 и 3:1. И уступили челябинским волейболисткам - 2:3.

В полуфинале подопечные Татьяны Мясниковой встречались со второй командой из подгруппы «Б» и одержали победу над сборной Московской области со счетом 3:1.

В финале череповчанкам противостояла сборная Калининградской области, сформированная из игроков системы подготовки местного «Локомотива» и воспитанниц СШОР по ИВС. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу калининградских волейболисток, все три парти завершились с одинаковым счетом - 25:16, 25:16 и 25:16. Таким образом, череповецкие девушки стали серебряными призерами.