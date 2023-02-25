Череповецкая «Северсталь» проиграла ХК «Сочи» в матче Регулярного чемпионата КХЛ

25.02.2023 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» проиграла ХК «Сочи» в матче Регулярного чемпионата КХЛ/ После двух периодов череповчане уступали в счёте 1:2. На старте третьей двадцатиминутке сочинцы увеличили своё преимущество до двух шайб. Сразу после этого «сталевары» могли сократить свое отставание до минимума, но гол Александра Суворова после видеопросмотра не был засчитан из-за положения вне игры.

В середине третьего отрезка игры «леопарды» вообще довели своё преимущество до крупного, но последнее слово осталось за командой Андрея Разина. Тренерский штаб «Северстали» начал снимать вратаря уже на 50-й минуте матча, меняя его на шестого полевого игрока, что позволило череповчанам забросить ещё две шайбы. Адам Лишка отличился в формате 6×5, с передачи Даниила Вовченко и Игоря Гераськина. А за тем уже сам Вовченко установил окончательный счёт 3:4, забросив шайбу в двойном численном большинстве, в формате 6×4.

«Как показывает сезон, нашей команде для победы нужен хороший настрой. Мы играем на равных со СКА, с ЦСКА, также на равных с ХК „Сочи“, с „Куньлунем“. Ничего удивительного я не вижу в этом результате. Он нам пойдёт на пользу. А то мы последние игры что-то выигрывать начали. Тяжелее стало команду настраивать. Сейчас легче будет. Тем более, впереди плей-офф. Ничего страшного не произошло. „Сочи“ победа была нужнее. Мы здесь отдохнули немножко перед плей-офф. Будем готовиться дальше», - сказал после матча главный тренер череповчан Андрей Разин.

Этот результат никак не повлиял на расстановку команды в Западной конференции, «желто-черные» заранее гарантировали себе 7 место, сочинцы же в свою очередь давно потеряли все шансы на выход в плей-офф и продолжение борьбы,

В заключительном матче Регулярного чемпионата «Северсталь» сыграет в воскресение с ЦСКА. Игра пройдёт в Череповце и начнется не совсем привычное время — 15:00. С московскими же «армейцами», занявшими второе место на Западе, череповчанам предстоит сразится и в первом раунде плей-офф. Два первых матча пройдут в Москве, 2 и 4 марта. После чего серия до 4 побед переедет в Череповец, где команды сыграют 6 и 8 числа. Добавим что команды в этом сезоне уже провели между собой три матча, и в одном из них «желто-черные» могли взять верх над соперниками. Правда было это ещё на старте чемпионата, в начале сентября, когда ЦСКА только-только набирал обороты.

Тэги: хоккей

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