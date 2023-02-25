Вологодскую область к концу февраля накроет снегом

25.02.2023 [Общество]

В Вологодской области началась перестройка синоптических процессов, на смену антициклону приходит глубокий атлантический циклон с юго-запада. «Смена власти» от антициклона к циклону в нашем регионе будет происходить постепенно. Сегодня под влиянием теплого атмосферного фронта пройдет небольшой снег, из-за облачности потеплеет, прежде всего, в темное время суток. Днем комфортные -4,-9 гр, ветер южного направления от слабого до умеренного. По мере приближения циклона к границам области интенсивность осадков будет увеличиваться. В субботу умеренный снег прогнозируется только по крайним юго-западным районам.

Ближе к утру воскресенья (26.02) зона умеренного снега охватит запад и центр области. Днем 26 февраля и в ночь на понедельник (27.02), при прохождении центра циклона снегопады выйдут на пик. По расчетам прогностических моделей местами может выпасть до 8-12 мм снега, что составляет декадную норму осадков в феврале. Вращаясь, циклонический вихрь затянет в регион порцию теплого воздуха, поэтому в воскресенье днем по южным районам области температура воздуха повысится до 0,-2 гр, по северу чуть холоднее -3,-5 гр. Поступление теплого воздуха создаст условия для возникновения гололедов. При прохождении фронтальных разделов усилится ветер, в отдельных районах не исключена слабая метель.

В понедельник (27.02) днем Вологодчина окажется уже в тыловой части циклона, наметится устойчивая тенденция на рост атмосферного давления, погода начнет улучшаться, осадки приобретут кратковременный характер и ослабнут. Ветер сменит направление на северное, температурный фон вновь понизится до климатической нормы.

Тэги: погода, циклон, снег

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