В Вологде завершаются работы по замене участка сетей ТГК-2 на месте аварии, из-за которой часть домов осталась без отопления

25.02.2023 [Общество]

Место утечки на сетях ТГК-2 в районе Технического переулка обнаружено, сейчас завершаются сварочно-монтажные работы, которые ведут аварийные бригады ТГК-2 и АО «Вологдагортеплосеть». После этого начнется запитка сетей, а затем подача теплоносителя в дома. Об этом рассказал по итогам очередной КЧС, проведенной на месте аварии, мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Если все пойдет успешно, то после 19.00 начнется заполнение системы, а после 21.00 — подача теплоносителя в дома. На каждом доме, попавшем в зону отключения, дежурят сантехники. Они будут контролировать процесс запитывания внутридомовых систем, чтобы исключить завоздушивание и другие подобного рода ситуации. Управляющим компаниям, у которых в зону подключения попало много домов, помогают бригады из муниципальных УК, чтобы провести процесс как можно быстрее. Сейчас организован пункт временного размещения во Дворце спорта „Вологда“ на ул. Конева, там вологжане могут согреться, попить чай и в комфортных условиях дождаться, пока в их квартирах снова будет тепло. Такая возможность будет предоставлена в течение всей ночи, поскольку на прогревание домов потребуется некоторое время», — прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, утечка на сетях ТГК-2 была обнаружена накануне в 16.30. Изначально под отключение попали более 190 жилых домов в Южном микрорайоне города, но ночью 48 многоэтажек по улицам Ярославская, Преминина, Молодежная, Пошехонское шоссе были переключены на муниципальные котельные. В остальных домах на несколько часов ночью была запущена циркуляция теплоносителя на пониженном давлении, что позволило не допустить разморозки систем. Ситуация находится под постоянным контролем Мэра Вологды Сергей Воропанова.

Задать вопросы по ситуации, а также обратиться за помощью жители могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 72-45-00, 72-35-53, 72-34-11, а также в свои управляющие компании. Сегодня в течение дня поступило 136 вопросов, всем звонившим были даны пояснения, оказано необходимое содействие.

Тэги: отопление, аварии

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