Вологодский кремль начнут реставрировать весной

24.02.2023 [Общество]

Реставрационные работы на объектах Вологодского кремля начнутся весной 2023 года, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Работы, которые приведут в порядок объекты, которые десятилетия, столетия не знали ремонта и реставрации, реставрационные работы начнутся буквально через месяц. Уже объявлен конкурс на реализацию первого этапа. Это будут Пятницкая башня и Северная стена», — сказал он.

По его словам, к работам привлекут лучших специалистов-реставраторов страны. В ансамбль Вологодского кремля входят 20 архитектурных объектов, из них 19 нуждаются в реставрации. На приведение в порядок остальных объектов требуется 4,4 млрд рублей. Провести работы планируют за пять лет. 

 
Тэги: Кремль, реставрация

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