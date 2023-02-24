Вологодский кремль начнут реставрировать весной

Реставрационные работы на объектах Вологодского кремля начнутся весной 2023 года, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Работы, которые приведут в порядок объекты, которые десятилетия, столетия не знали ремонта и реставрации, реставрационные работы начнутся буквально через месяц. Уже объявлен конкурс на реализацию первого этапа. Это будут Пятницкая башня и Северная стена», — сказал он.

По его словам, к работам привлекут лучших специалистов-реставраторов страны. В ансамбль Вологодского кремля входят 20 архитектурных объектов, из них 19 нуждаются в реставрации. На приведение в порядок остальных объектов требуется 4,4 млрд рублей. Провести работы планируют за пять лет.