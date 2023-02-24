В Вологде в День защитника Отечества вручили орден Мужества семье военного, погибшего в ходе СВО

Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, прошло в Вологде на площади Революции. С праздником вологжан поздравил мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Как сказал Президент России Владимир Путин, день 23 февраля сегодня обретает новые смыслы. Сегодня каждый из нас, каждый россиянин является защитником своего Отечества. В первую очередь, это бойцы, которые сейчас находятся на передовой, а также все, кто оказывает им помощь и поддержку - бизнес, общественные организации, вологжане, собирающие гуманитарную помощь, направляющие письма солдатам. Хочу вам пожелать стойкости, уверенности, силы духа. Наша задача – выстоять и победить», - обратился к вологжанам мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сегодня на сцене мэр Вологды вручил орден Мужества родителям военнослужащего Расула Мусаева, отмеченного государственной наградой посмертно. Вологжанин служил по контракту в Воздушно-десантных войсках, в мае 2022 года погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

«Я испытываю гордость за сына. Он всегда был мужественным, героически погиб за ребят, за Родину, за всех нас. В День защитника Отечества хочу пожелать бойцам, которые сейчас воюют на передовой, победы, и чтобы они возвратились к своим семьям. Низкий поклон всем матерям, которые воспитывают таких детей! А погибших мы всегда будем помнить», - сказала мама Расула Светлана Мусаева.

Также на площади Революции прошел концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Для вологжан выступили творческие коллективы города. На специально организованной выставке можно было познакомиться с техникой различных силовых ведомств, работали интерактивные площадки.

«На нашей площадке рассказываем, что у нас можно заниматься парашютным спортом. Каждый юноша, достигший 18 лет, может пройти бесплатную подготовку по военной учетной специальности, то есть получить водительскую категорию С или специальность десантника-парашютиста. И уже подготовленным пойти служить в ряды вооруженных сил», - рассказал начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Вологодского авиаспортклуба Аллен Бойков.

На интерактивной площадке «Четвероногие защитники Отечества» провели показательные выступления студенты Вологодского колледжа права и технологии, обучающиеся по специальности «Кинология». Был показан общий курс дрессировки, где собаки выполняли упражнения на послушание и ловкость, а также специальная дрессура, рассчитанная на поиск по запаху конкретных предметов, задержание и конвоирование преступника.

«Я завела собаку в конце второго курса, сейчас заканчиваю четвертый. У меня бигль — это охотничья собака, очень активная. Занимаемся с ним курсом дрессировки на практических занятиях», — рассказала участница интерактивной площадки, студент-кинолог Валерия Талашова.

День защитника Отечества на площади встретили сегодня около 4,5 тысяч вологжан. Все они отмечали важность этой даты, особенно в сегодняшних условиях, необходимость объединяться и обязательно сохранять правду и память об истории нашей страны.

«Я служил 10 лет на Балтийском и Северном флоте. После увольнения работал с детьми. Для меня 23 февраля — важный день, и я поздравляю вологжан с этим праздником. Действительно, мы все сейчас связаны единой целью. Я желаю всем доброго здоровья, но самое главное — мирного неба», — сказал офицер запаса флота, капитан-лейтенант Александр Позгалов.

«День защитника Отечества сейчас как никогда актуален. Желаю нашим мужчинам здоровья, беречь себя. Пусть они знают, что мы их ждем и любим», — рассказала вологжанка Ольга Шестерикова.

Также сегодня в Парке Победы была открыта для экскурсий рубка подводной лодки «Вологда». Изначально просмотры были запланированы с 12.00 до16.00, но желающих было так много, что экскурсии длились на час дольше. В общей сложности рубку в сопровождении экскурсовода посетили порядка 500 человек. Напомним, рубка подводной лодки является одним из экспонатов выставки военной техники под открытым небом.