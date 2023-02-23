Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП в Великоустюгском районе 23 февраля

23.02.2023 [Происшествия]

Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП в Великоустюгском районе 23 февраля.

Авария произошла около 10:02 на 377 км федеральной автодороги А-123 Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово на территории Великоустюгского района. 

По предварительным данным УМВД России по Вологодской области, водитель автомашины KIA, 31-летняя женщина, не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем HOVER, которым управлял 45-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомашины KIA скончалась на месте до прибытия скорой помощи. В автомобиле HOVER были травмированы водитель и двое пассажиров: 42-летняя женщина и 21-летний молодой человек. Оба пострадавших госпитализированы.
 

Тэги: ДТП, погиб в аварии

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