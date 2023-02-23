Лев Потапов пополнил ряды вологодского «Динамо»

Лев Потапов - победитель первенства ПФЛ (зона «Урал-Поволжье») сезона 2018/19, в составе нижнекамского «Нефтехимика» - пополнил ряды вологодского «Динамо».

Лев Потапов родился в Йошкар-Оле, и является воспитанником местного футбола, где и начинал в «Спартаке». Так же в карьере 30-летнего центрального защитника были команды из Ижевска, Ульяновска и Нижнекамска. Последним клубом, за который выступал Потапов был ФК «Камаз» из Набарежных Челнов. За который он провел два сезона, 2021/22 и 2022/23, сыграл в общей сложности 17 матчей и забил 1 гол.

Отметим что вологжане сейчас находятся на сборах в Новороссийске. Сегодня "динамовцы" проведут товарищеский матч против «СКА-Хабаровск».