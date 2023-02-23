Труп женщины найден в процессе тушения пожара в дачном доме в Ананьино под Вологдой

Труп женщины найден в процессе тушения пожара в дачном доме в СНТ «Рассвет-2» в поселке Ананьино под Вологдой 23 февраля.

– В 03:26 поступило сообщение от заявителя о горении дачного дома по адресу: Вологда, СНТ «Рассвет-2» (Ананьино). По прибытию обнаружено догорание щитового дачного дома. Дом был электрифицирован (на улице выключились автоматы), отопление печное. В процессе тушения обнаружена погибшая женщина, информация уточняются, причины тоже, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.