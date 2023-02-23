Череповецкая «Северсталь» одержала победу над нижегородский «Торпедо» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Первый период прошел без голов, а во втором зрители на Ледовой арене КРК «Нагорный», в Нижнем Новгороде, увидели сразу три заброшенных шайбы. Счет открыли череповчане. При игре в меньшинстве два Никиты: Рожков и Гуслистов убежали в контратаку против тройки соперника, и последний отправил шайбу точно в цель, 1:0. Хозяева очень быстро отыгрались, реализовав большинство, но перед самым вторым перерывом Дмитрий Моисеев вновь вывел «Северсталь» вперед, прямым броском, с дальнего расстояния.

В третьей двадцатиминутке хозяева льда вновь очень быстро сравняли счет. А затем могли и выйти вперед, правда шайба нижегородца Дениса Яна была отменена, после видеопросмотра судьи заметили, что при взятии ворот было воздействие на вратаря череповчан, и Александр Самонов не мог до конца беспрепятственно выполнять свои обязанности. Окончательный счет в матче установил Дмитрий Моисеев, оформивший дубль.

3:2, «Северсталь» одерживает третью победу подряд, все эти три победы были добыты на выезде и во всех матчах череповчане забрасывали по три шайбы.

«Для нашей команды это подготовка к плей-офф. Сегодня дали отдохнуть многим ребятам. Решили проверить тех, кто играл мало. Ребята сыграли хорошо. Хорошая игра. Хороший соперник. Хорошие скорости. Хорошая поддержка нижегородская, из-за которой очень сложно докричаться до ребят. Что в конце и произошло. Сегодня наконец-то выиграли здесь. Получается, шестая игра. Четыре закончились в овертайме. Все игры проходят в напряженной борьбе. Я очень доволен игрой, доволен победой. Двигаемся дальше. Готовимся к плей-офф», - сказал после матча главный тренер череповчан Андрей Разин.

До конца Регулярного чемпионата у «Северстали» осталось два матча, 24 февраля на выезде против ХК «Сочи» и 26-го дома с ЦСКА. Если «желто-черным» удаться сохранить 7-е место Западной конференции КХЛ, то и в первом раунде в плей-офф череповчане сыграют либо против действующих обладателей Кубка Гагарина - московского ЦСКА, либо с ярославским «Локомотивом».