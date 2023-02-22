В Вологодской области ввели ограничения для иностранных агентов

В Вологодской области депутаты Законодательного собрания внесли ряд изменений в законодательство региона о проведении и организации выборов, чтобы ограничить участие в них лиц, являющихся иностранными агентами, сообщает пресс-служба ЗСО.

«Речь идет о введении ограничений для лиц, которые признаны иностранными агентами, чтобы исключить их влияние и влияние иностранных государств на проходящие в нашей стране выборы. Таким лицам запрещено вносить взносы в избирательные фонды кандидатов, а также входить в состав избирательной комиссии и участвовать в ее работе. Если такие лица являются гражданами страны и принимают участие в выборах, то в избирательных бюллетенях будет содержаться информация о том, что они являются иностранными агентами», — пояснила председатель постоянного комитета по государственно — правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.

Парламентарии также поддержали проект федерального закона, устанавливающий право для военнослужащих заверять подписи у командиров воинских частей или начальников военных госпиталей для внесения записи, касающейся регистрации детей, в акты гражданского состояния.