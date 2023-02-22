В Вологодской области ввели ограничения для иностранных агентов

В Вологодской области депутаты Законодательного собрания внесли ряд изменений в законодательство региона о проведении и организации выборов, чтобы ограничить участие в них лиц, являющихся иностранными агентами, сообщает пресс-служба ЗСО.
«Речь идет о введении ограничений для лиц, которые признаны иностранными агентами, чтобы исключить их влияние и влияние иностранных государств на проходящие в нашей стране выборы. Таким лицам запрещено вносить взносы в избирательные фонды кандидатов, а также входить в состав избирательной комиссии и участвовать в ее работе. Если такие лица являются гражданами страны и принимают участие в выборах, то в избирательных бюллетенях будет содержаться информация о том, что они являются иностранными агентами», — пояснила председатель постоянного комитета по государственно — правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.
Парламентарии также поддержали проект федерального закона, устанавливающий право для военнослужащих заверять подписи у командиров воинских частей или начальников военных госпиталей для внесения записи, касающейся регистрации детей, в акты гражданского состояния.
«Он касается упрощения порядка регистрации детей военнослужащих в том случае, если родители не состоят в зарегистрированном браке. Сейчас признать отцовство возможно либо по совместному заявлению, либо по нотариально заверенному заявлению отца. Такая возможность по понятным причинам есть не у всех военнослужащих. К нотариально удостоверенной подписи отца или матери ребенка, указанной на заявлении об установлении отцовства, предлагают приравнять удостоверенную начальником госпиталя, санатория и другого военно-лечебного учреждения подпись военнослужащего, находящегося там на лечении. В случае отсутствия начальника удостоверить подпись сможет заместитель по медицинской части, старший или дежурный врач», — отметила Лариса Кожевина.