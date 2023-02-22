Банк «Открытие»: по мнению 59% женщин настоящий мужчина должен зарабатывать от 50 до 150 тысяч рублей в месяц

Женщины называют главным качеством настоящего мужчины любовь и заботу о близких, сами мужчины — честность и порядочность. Заботливый отец и муж — главная социальная роль мужчины по общему мнению. 59% женщин и 56% мужчин отметили, что настоящий мужчина должен зарабатывать 5-01-50 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) к Дню защитника Отечества 23 февраля.

Отвечая на вопрос, сколько должен зарабатывать настоящий мужчина, 12% женщин и 15% мужчин назвали сумму не менее 50 тысяч рублей в месяц. 26% женщин и 24% мужчин — 50-100 тысяч рублей. 21% женщин и 17% мужчин — 100-150 тысяч рублей. 10% женщин и 6% мужчин — 150-200 тысяч. 11% женщин и 8% мужчин полагают, что настоящий мужчина должен зарабатывать свыше 200 тысяч рублей в месяц. По мнению 20% женщин и 30% мужчин, мужские доходы не имеют значения.

Отвечая на открытый вопрос о том, какая социальная роль мужчины главная (можно было давать больше одного варианта ответа), 81% женщин и 73% мужчин сказали, что это заботливый отец и муж. 49% женщин и 46% мужчин считают главной роль кормильца и добытчика, который должен зарабатывать деньги. 39% женщин и 43% мужчин назвали главной роль защитника. 39% женщин и 49% мужчин — роль главы семьи. Роль равноправного партнера женщины главной считают 27% женщин и 24% мужчин. Лишь 12% женщин и 19% мужчин ставят на первое место профессионализм.

Самыми важными качествами мужчины (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) 82% женщин и 65% мужчин назвали любовь и заботу о близких. 77% женщин и 67% мужчин выделяют честность и порядочность. 56% женщин и 44% мужчин полагают, что настоящий мужчина должен быть добрым. Мужество таким качеством назвали 55% женщин и 63% мужчин. По 55% женщин и мужчин считают важным мужским качеством ум, 48% женщин и 42% мужчин- чувство юмора. Талант в настоящем мужчине важен для 11% женщин и 15% мужчин.

71% женщин считают, что их муж соответствует критериям настоящего мужчины (37% скорее да, 34% определенно да). 9% — что не соответствует (6% скорее нет, 3% определенно нет). 8% затруднились ответить на этот вопрос. 12% не замужем.

72% мужчин считают, что они сами соответствуют критериям настоящего мужчины (51% скорее да, 21% определенно да). 6% самокритично признали, что не соответствуют (5% скорее нет, 1% определенно нет). 22% затруднились с ответом.

48% женщин и 64% мужчин считают, что главой семьи является мужчина. 42% женщин и 32% мужчин назвали главой семьи и женщину, и мужчину. 7% женщин и 1% мужчин поставили во главу семьи женщину. По 3% женщин и мужчин полагают, что главы семьи вообще не существует.

*Опрос проведен банком «Открытие» 9–16 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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