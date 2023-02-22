В Заксобрании Вологодской области изменился состав комитетов

В Законодательном собрании Вологодской области изменился состав комитетов. Ротация произошла на основании заявлений депутатов областного парламента, сообщает пресс-служба ЗСО.

«Сегодня в ходе 18-й сессии мы внесли изменения в составы некоторых комитетов. Так, Михаил Анатольевич Ананьин перешел из комитета по экологии и природопользованию в комитет по экономической политике и собственности. Он занял место Николая Алексеевича Варнавского, который теперь будет работать в комитете по экологии. Кроме того, сегодня по предложению коллег-депутатов заместителем председателя комитета по социальной политике был избран Игорь Васильевич Катухин. Ранее эту должность занимал Александр Леонидович Болотов, который в мае прошлого года принял решение о сложении полномочий депутата ЗСО», — рассказал председатель Заксобрания области Андрей Луценко.