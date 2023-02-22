Житель Устюженского района получил условный срок за причинение смертельной травмы сожительнице

В Устюженском районе суд вынес приговор 35-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы. Женщина скончалась.

Установлено, что в январе 2022 года фигуранты выпивали в своей квартире в хуторе Боровинка. В какой-то момент мужчина из ревности несколько раз ударил сожительницу по голове и лицу.

«От шума проснулись дети, и они прекратили драку. После они стерли кровь и не стали вызывать скорую помощь», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Спустя несколько дней пострадавшая вышла на работу в магазин и умерла. Согласно экспертизе, причиной смерти стало кровоизлияние между мягкими тканями головы, которое могло возникнуть за 3-10 дней до смерти погибшей.

«Подсудимый вину признал, суду пояснил, что на протяжении совместного проживания у них с потерпевшей неоднократно происходили драки, он ее бил в область лица. После случившегося сожительница некоторое время не выходила на работу, так как была гематома под глазом, она постоянно жаловалась, что у нее болит голова», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Он также признал, что кроме него никто не бил его сожительницу. Потерпевшая — сестра женщины — не настаивала на строгом наказании. При таких обстоятельствах суд назначил мужчине наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.