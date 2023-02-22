Житель Устюженского района получил условный срок за причинение смертельной травмы сожительнице

22.02.2023 [Общество]

В Устюженском районе суд вынес приговор 35-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы. Женщина скончалась.

Установлено, что в январе 2022 года фигуранты выпивали в своей квартире в хуторе Боровинка. В какой-то момент мужчина из ревности несколько раз ударил сожительницу по голове и лицу.

«От шума проснулись дети, и они прекратили драку. После они стерли кровь и не стали вызывать скорую помощь», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Спустя несколько дней пострадавшая вышла на работу в магазин и умерла. Согласно экспертизе, причиной смерти стало кровоизлияние между мягкими тканями головы, которое могло возникнуть за 3-10 дней до смерти погибшей.

«Подсудимый вину признал, суду пояснил, что на протяжении совместного проживания у них с потерпевшей неоднократно происходили драки, он ее бил в область лица. После случившегося сожительница некоторое время не выходила на работу, так как была гематома под глазом, она постоянно жаловалась, что у нее болит голова», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Он также признал, что кроме него никто не бил его сожительницу. Потерпевшая — сестра женщины — не настаивала на строгом наказании. При таких обстоятельствах суд назначил мужчине наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Тэги: избиение, смертельные травмы, суд, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

Суд взыскал больше 2,2 млн. рублей с бывшей заведующей детсада в Вологде
В Вологде взорвался ларек с шаурмой
В Череповце полицейский скрыл преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней
Начальница столовой Вологодского института права и экономики ФСИН России пойдет под суд за массовое отравление курсантов
В ходе СВО погиб уроженец Нюксенского района
Еще одна фирма под брендом Деда Мороза лопнула в Великом Устюге
Мэр Вологды Сергей Воропанов показал каким разрушениям подвергся Мариуполь после 24 февраля 2022 года
Жители Вологды попросили мэра обустроить пешеходную понтонную переправу через реку
И так сойдет: жителям Харовска отказали в обустройстве зимней переправы через реку, просто запретив ходить в этом месте
Жители Вологды не хотят сортировать отходы даже если во дворе есть контейнеры для раздельного сбора мусора

Похожие новости

Полицейский, избивший работника больницы в Шексне, будет уволен из органов

Об этом сообщили в УМВД России по Вологодской области

981
0

В Шексне полицейский с отцом избил работника больницы

Возбуждено уголовное дело

3156
0

В Соколе осудили мужчину, который до смерти избил и ударил ножом бездомного

Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима

1019
0

В Тотьме осудили вахтовика, который до смерти избил напарника

Осуждённый — житель Кировской области — получил шесть лет и семь месяцев колонии строгого режима

757
0

В Грязовецком районе двое юношей, отмечая день рождения, до смерти избили мужчину

Суд приговорил их к реальным срокам лишения свободы и взыскал с них в общей сложности полмиллиона рублей в пользу потерпевшей стороны

791
0

Житель Тотемского района до смерти избил знакомого

Возбуждено уголовное дело

1767
0

В Череповце трое мужчин до смерти избили незнакомого посетителя кафе

Потерпевший скончался в больнице 10 декабря

4736
0

В Вологде будут судить мужчину, который 11 лет назад избил и сбросил с лестницы знакомого

От полученных травм потерпевший скончался

1286
0

В Бабаево осудили троих мужчин, которые связали и избили незнакомца

Они заподозрили потерпевшего в краже металлолома

1579
0

Жителя Устюженского района подозревают в систематическом избиении супруги

Женщина скончалась в начале 2022 года

1971
0

В Вологде двое подростков и двое мужчин до смерти избили человека

Потерпевший скончался в больнице 29 октября

4002
0

Житель Кадуйского района до смерти избил собутыльника

Возбуждено уголовное дело

1017
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Банк «Открытие»: по мнению 59% женщин настоящий мужчина должен зарабатывать от 50 до 150 тысяч рублей в месяц
В Заксобрании Вологодской области изменился состав комитетов
Житель Устюженского района получил условный срок за причинение смертельной травмы сожительнице
«Открытие Авто»: в январе на автомобили с пробегом россияне потратили около 348 млрд рублей
Программа масленичных гуляний в Вологде, Череповце и в районах Вологодской области 25 и 26 февраля
Жителя Вологодского района оштрафовали на 9000 рублей за оскорбление женщины в соцсети
Дениса Долженко освободили от депутатской деятельности на профессиональной основе
 
16.02.2023 [Общество]

И так сойдет: жителям Харовска отказали в обустройстве зимней переправы через реку, просто запретив ходить в этом месте

1439
0
22.02.2023 [БлогоVO]

Строительство крупного рыбоводческого комплекса «Аквапродукт» по выращиванию форели в Грибково

210
0
21.02.2023 [Обзор Прессы]

«Я просто в подушку ору»: как педагоги снимают стресс

332
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика