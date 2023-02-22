«Открытие Авто»: в январе на автомобили с пробегом россияне потратили около 348 млрд рублей

22.02.2023 [Новости компаний]

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и агентства «АВТОСТАТ» провели совместное исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом и определили его финансовую емкость* по итогам января 2023 года. Согласно результатам исследования, в первый месяц года жители нашей страны потратили на покупку подержанных машин 347 млрд рублей — на 29% больше, чем в январе 2022-го (268,7 млрд рублей). При этом за месяц было куплено 361,1 тыс. автомобилей с пробегом — на 7% больше, в январе 2022 года (337,6 тыс. шт.).

65% всех денег потрачено на автомобили в возрасте до 10 лет

В финансовой емкости вторичного рынка растет доля более молодых машин. Так, на автомобили в возрасте до 10 лет в январе было потрачено в общей сложности 225 млрд рублей, что составляет 65% от всей суммы денег. Если сравнивать этот показатель с уровнем годичной давности (января 2022-го), то тогда он составлял 63%.

Из этого объема 111,4 млрд рублей ушло на автомобили в возрасте до 5 лет, а 113,6 млрд рублей — на машины категории «5 — 9 лет». Что касается автомобилей, имеющих возраст от 10 лет и старше, то на них в январе россияне потратили 122,4 млрд рублей, т. е. 35% от всей суммы. Между тем, год назад на долю этой категории приходилось 37%.

У «китайцев» — наибольший рост финансовой емкости на вторичном рынке

Китайские марки показывают наибольший рост финансовой емкости рынка подержанных машин. В январе нынешнего года россияне приобрели 6,8 тыс. б/у китайских автомобилей на сумму 6 млрд рублей. Если в штуках «китайцы» к январю 2022-го прибавили только 9%, то в деньгах они демонстрируют наилучшую динамику из всех участников вторичного рынка (+70%). Впрочем, их доля в обоих случаях остается самой низкой — 1,9% и 1,7% соответственно.

Среди остальных брендов по происхождению стран сильнее всего выросли продажи на «вторичке» у «европейцев» (+13%). Далее по этому показателю идут «японцы» (+10%), «корейцы» (+9%) и «американцы» (+2%). А вот объемы покупок отечественных автомобилей с пробегом в январе снизились на 1%.

Больше всего денег по-прежнему тратится на подержанные машины европейских марок (в январе — 130,8 млрд рублей), которым немного уступают «японцы» (118,6 млрд рублей). Далее, с огромным отставанием, следуют б/у автомобили корейских и российских брендов (47,8 млрд и 25,2 млрд рублей соответственно). Замыкают ТОП-5 «американцы» с показателем 18,7 млрд рублей.

По объемам продаж наблюдается иной расклад. В январе больше всего было куплено б/у «японцев» — 105,5 тыс. единиц (их доля выросла до 29%). На втором месте находятся подержанные автомобили европейских марок (86,4 тыс. шт.; с долей рынка в 24%), на третьем — отечественных (85 тыс. шт.; 23,5%). И только потом располагаются «корейцы» и «американцы» (47,4 тыс. и 28,5 тыс. шт., c долей рынка в 13% и 8% соответственно).

Половину финансовой емкости заняли кроссоверы и внедорожники

Сегмент SUV сохраняет лидерство по затратам на вторичном рынке. Так, на кроссоверы и внедорожники с пробегом пришлось 50% всех потраченных денег: в январе было куплено 96,1 тыс. таких машин на сумму 173,6 млрд рублей.

Впрочем, по объемам продаж лидерство сохраняют б/у автомобили В-класса. Так, в начале 2023 года жители РФ приобрели их в количестве 122,4 тыс. экземпляров, а потрачено на них было только 50,3 млрд рублей (доля — 14,5%). Как следствие, эти два сегмента (SUV и B) занимают более 60% вторичного рынка как в количественном, так и в денежном выражении.

Помимо них, в структуре затрат выделяются также подержанные машины С- и D-класса (38,3 млрд и 35,3 млрд рублей соответственно), доля каждого из которых превысила 10%. При этом у всех остальных сегментов она оказалась ниже этого значения.

В январе затраты увеличились по всем сегментам, причем сильнее всех — среди купе и кабриолетов (+70%). А вот менее других они выросли у автомобилей с пробегом F-класса (+8%).

«То, что затраты на покупку подержанных машин сильнее всего растут среди китайских марок, во многом связано с тем, что эти машины стали активно выходить на вторичный рынок, меняя своих владельцев. Также не стоит забывать, что многие „китайцы“ относятся к сегменту SUV, в котором цены выше, чем в среднем по рынку. Это тоже способствует росту затрат на их покупку. Да, доля машин из КНР на „вторичке“ пока очень мала, но при сохранении текущей тенденции она будет только расти», — считают в пресс-службе «Открытие Авто».

«Более половины покупаемых россиянами легковых автомобилей с пробегом приходится на японские и европейские бренды. Они же занимают и самую весомую (свыше 70%) долю в структуре финансовой емкости рынка. Это объясняется тем, что японские и европейские машины имеют в среднем более высокую стоимость на „вторичке“, чем автомобили других марок. А вот отечественные подержанные машины по объемам покупок сопоставимы с „европейцами“, но из-за самых низких цен денег на них тратится значительно меньше», — отмечают в пресс-службе агентства «АВТОСТАТ».

* Финансовая емкость — сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.

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Тэги: банк Открытие, автомобили

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