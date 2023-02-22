Жителя Вологодского района оштрафовали на 9000 рублей за оскорбление женщины в соцсети

22.02.2023 [Общество]

В Вологодском районе прокуратура провела проверку по факту обращения местной жительницы, заявившей, что её оскорбили в соцсети.

Установлено, что в ноябре 2022 года житель посёлка Майский разместил на своей странице в соцсети комментарий в отношении личности заявительницы, а та сочла это оскорблением, унижающим её честь и достоинство. Прокуратура возбудила в отношении мужчины дело об административном правонарушении.

С учётом того, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, суд назначил ему наказание в виде штрафа в 9000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Тэги: оскорбление, соцсети, прокуратура, суд, штраф

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