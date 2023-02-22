Как стать блогером и начать редактировать ролики для публикации в соцсетях

22.02.2023 [Новости компаний]

По статистике Convertcit 24,2% людей заводят блог для заработка денег, 17% считают блогинг способом выражения творческих черт, а 16% начинают создавать публикации для общения с поклонниками. Вне зависимости от того, с какой целью пользователь решает испытать свои силы на поприще лидера мнений, ему пригодятся навыки монтажа. На старте хватает самых элементарных знаний, касающихся обрезки, кадрирования и базовой цветовой коррекции. С течением времени компетенции растут — человек постепенно разбирается с такими вещами, как цветокор и фрейминг.

Программа для редактирования видео Wondershare Filmora способна помочь и новичкам, только что решившим зарегистрировать аккаунт в популярной социальной сети, и специалистам, уже успевшим набрать определенное количество подписчиков. Пакет превращает любой постпродакшн-процесс в череду простых действий, открывая людям доступ к десяткам профильных инструментов (поддерживающих, в том числе и технологии искусственного интеллекта).

Часть 1. Видеоредактор для блогера — какой контент необходим аудитории

Современные социальные сети и видеохостинги стали настоящим полем для битвы за внимание целевых аудиторий. Если 5-7 лет назад для получения определенного интернет-внимания было достаточно выложить на YouTube простенький ролик без особых эффектов, то сегодня на такой материал потребители контента даже не посмотрят.

На уже упомянутой платформе представлено порядка 4 млрд видео в рамках тысяч категорий. Людям, только начинающим процесс восхождения на блогинговую гору, приходится заранее думать о том, как можно отстроиться от конкурентов. Ключом к решению данной проблемы становится высококлассный монтаж:

  • размерный — удаление кадровых рывков, грамотное соединение ближних, средних и дальних планов;
  • пространственный — создание эффекта присутствия, применимого к любым взаимодействующим объектам;
  • фазы движения — склейка циклических действий людей и разнокалиберных конструкций;
  • композиционный — смещение центра внимания, правильное расположение предметов в кадре;
  • световой — работа с освещением, переходами и классической цветовой коррекцией.

Кроме того, есть еще и спецэффекты, переходы и фейдеры, также способные добавить ролику эксклюзивности.

Проблема заключается в том, что большая часть видеоредакторов, позволяющих выполнять все перечисленные операции, характеризуется высоким входным порогом. Человеку, желающему разобраться с особенностями программного обеспечения, приходится тратить недели и месяцы, осваивая базовый инструментарий. Поэтому главным критерием, способствующим выбору по-настоящему хорошего софта для монтажа видео, становится простота (при полном сохранении функциональности!).

Часть 2. Wondershare Filmora — лучшее решение для начинающих блогеров

За разработку одного из самых лучших видеоредакторов в русскоязычном сегменте интернета отвечают сотрудники компании Wondershare. Фирменный редактор Filmora недавно получил полноформатное обновление — 12-я версия программы уже успела пройти проверку боем, отправившись на компьютеры и смартфоны сотен тысяч пользователей. Первыми в ее преимуществах убедились именно блогеры. Продвинутые функции, внушительный ассортимент инструментов, отменная производительность, поддержка искусственного интеллекта — преимуществ у решения хватает.

Приятным бонусом становится то, что Filmora относится к числу мультиплатформенных приложений. Люди могут:

  • загружать программу на персональные компьютеры, для Windows и macOS соответственно;
  • устанавливать софт на телефоны, посредством официальных магазинов Google Play и AppStore.

Видеоредактор без водяных знаков Filmora 12 — это:

  • облачная синхронизация — выполняем базовый монтаж ролика на смартфоне, а затем пересаживаемся за ПК и справляемся с более сложными операциями;
  • новый дизайн — налаженный и протестированный UI/UX-специалистами предельно нативный интерфейс;
  • ассортимент функций — от классических ножниц и кадрирования до кеинга и профессиональной цветокоррекции;
  • инструменты на основе искусственного интеллекта — умное кадрирование, растягивание звука, шумопонижение, удаление фонов;
  • огромная библиотека — в каталоге представлено порядка 5 млн материалов, эффектов, переходов и титров.

Программное обеспечение предназначено для простого, логичного и последовательного монтажа, необходимого любым видеороликам: развлекательным, информационным, образовательным, социальным и игровым. С помощью инструментов, интегрированных в Wondershare Filmora, каждый человек сумеет превратить гигабайты разрозненных файлов в стройный и четкий видеоряд, способный понравиться целевой аудитории.

Часть 3. Монтаж и постпродакшн с видеоредактором Filmora

Видеоредактор для Ютуба — это комплексное решение, предназначенное для обработки разнообразных роликов. Чем проще софт-пакет, тем он лучше, ведь у начинающих блогеров не всегда есть время на изучение мануалов и просмотр цифровых лекций. Программа Filmora 12 представленному правилу соответствует на все сто процентов. Благодаря нативному интерфейсу и череде удачных дизайнерских решений, проект осваивается даже новичками, только собирающимися завести канал.

Для того чтобы отредактировать тот или иной видеоролик с помощью фирменного программного обеспечения Wondershare, необходимо:

  1. Перейти на официальный сайт компании и скачать программу Filmora 12 — для Windows или macOS.

  1. Дождаться завершения процесса загрузки/установки, запустить приложение с рабочего стола.

  1. Появившаяся на экране медиатека будет включать в себя те видеофайлы, которые уже присутствуют в памяти компьютера или ноутбука.

  1. Добавить на таймлайн нужное видео, нарезать его на части посредством классических «Ножниц».

  1. Создать красочную заставку и добавить титры, воспользовавшись одноименной вкладкой.

  1. Украсить результат спецэффектами и переходами, размещая их на временной линии в зависимости от собственных представлений о прекрасном.

  1. Настроить переходы и поработать со звуком (например, можно растянуть аудиодорожку, задействовав искусственный интеллект).

Далее остается только прокрутить ролик для убеждения в том, что все его элементы находятся на своих местах. Финальный этап — сохранение проекта в одном из популярных видеоформатов: MP4, MOV, WMV, AVI, MKV, WEBM и так далее. Если видео предназначено для YouTube, следует сделать выбор в пользу MOV, MP4, MPG, AVI, WMV и MPEG-1/2/3/4.

В более или менее аналогичном порядке будет происходить процесс монтажа видеоролика на смартфоне. Мобильная версия приложения оснащена нативным интерфейсом и системой умных вкладок. С их помощью пользователь может быстро переходить от одной группы инструментов к другой, применяя весь арсенал возможностей программы.

Вывод

Блогер — это человек заботящийся о качестве того контента, который он презентует своей аудитории. Для того чтобы видео получались по-настоящему красивыми и динамичными, лидеру мнений приходится осваивать навыки работы с профессиональным видеоредактором. Упростить этот процесс можно посредством Filmora — простого, но предельно функционального программного обеспечения с огромным количеством интересных и полезных инструментов.

Реклама. Рекламодатель Wondershare LTD https://filmora.wondershare.com.ru/

LjN8Jwy1A

Тэги: блогеры

ТОП НЕДЕЛИ

Суд взыскал больше 2,2 млн. рублей с бывшей заведующей детсада в Вологде
В Вологде взорвался ларек с шаурмой
В Череповце полицейский скрыл преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней
Начальница столовой Вологодского института права и экономики ФСИН России пойдет под суд за массовое отравление курсантов
В ходе СВО погиб уроженец Нюксенского района
Еще одна фирма под брендом Деда Мороза лопнула в Великом Устюге
Мэр Вологды Сергей Воропанов показал каким разрушениям подвергся Мариуполь после 24 февраля 2022 года
Жители Вологды попросили мэра обустроить пешеходную понтонную переправу через реку
И так сойдет: жителям Харовска отказали в обустройстве зимней переправы через реку, просто запретив ходить в этом месте
Жители Вологды не хотят сортировать отходы даже если во дворе есть контейнеры для раздельного сбора мусора

Похожие новости

В Череповец приехал блогер Илья Варламов

Предполагается, что в городе он пробудет весь день

1874
0

Школьник-блогер из Великого Устюга рассказал, что на городском митинге детям говорили о Навальном

"Любой другой, кто приходил на эту сцену, говорил, что мы не должны продавать страну Навальному. Если быть честным, то меня уже достала вся эта тема с Навальным, я не принимаю ничью сторону", - говорит Влад

2605
0

Вологодский областной центр «Содружество» потратил 225 тысяч рублей на организацию лекции Ирины Шихман

Шихман прочитает лекцию в рамках регионального онлайн-форума «Медиа Пицца»

3119
0

Встреча блогера Ильи Варламова с вологжанами, запланированная на 24 марта, отменена

Тур перенесли из-за коронавируса

3214
0

Блогеры Санкт-Петербурга будут путешествовать по Вологодской области и писать о ней в соцсетях

Соглашение о реализации спецпроекта «Открывая Серебряное ожерелье России» подписали ассоциация городов-участников проекта и «Сообщество Питерских блогеров"

1626
0

ФСБ обыскала квартиру вологодского блогера Сергея Городишенина

У гражданского активиста изъяли антиплатоновские листовки и визитку «Русского марша»

11076
1

БлогоVO и блогеры

Сегодня мы хотим рассказать о блогерах из так называемых "простых вологжан". Их посты одни из самых читаемых и обсуждаемых в БлогоVO, так что так ли они просты, как кажутся? Мы задали девяти вологодским блогерам пять вопросов и получили следующие ответы:

10064
6

Блогеры-тысячники ополчились на вологодского губернатора

Основной их посыл – неоправданные расходы,  в том числе и на содержание СМИ,  на фоне больших долгов региона

13172
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Банк «Открытие»: по мнению 59% женщин настоящий мужчина должен зарабатывать от 50 до 150 тысяч рублей в месяц
В Заксобрании Вологодской области изменился состав комитетов
Житель Устюженского района получил условный срок за причинение смертельной травмы сожительнице
«Открытие Авто»: в январе на автомобили с пробегом россияне потратили около 348 млрд рублей
Программа масленичных гуляний в Вологде, Череповце и в районах Вологодской области 25 и 26 февраля
Жителя Вологодского района оштрафовали на 9000 рублей за оскорбление женщины в соцсети
Дениса Долженко освободили от депутатской деятельности на профессиональной основе
 
16.02.2023 [Общество]

И так сойдет: жителям Харовска отказали в обустройстве зимней переправы через реку, просто запретив ходить в этом месте

1439
0
22.02.2023 [БлогоVO]

Строительство крупного рыбоводческого комплекса «Аквапродукт» по выращиванию форели в Грибково

210
0
21.02.2023 [Обзор Прессы]

«Я просто в подушку ору»: как педагоги снимают стресс

331
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика