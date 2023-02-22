В Великоустюгской ЦРБ врачи добиваются положенных соцвыплат через прокуратуру

22.02.2023 [Общество]

Врачи Великоустюгской ЦРБ добиваются положенных социальных выплат через прокуратуру, сообщает местная газета «Устюжаночка» в своей группе в соцсети.

Речь идёт о ежемесячных социальных выплатах, утверждённых постановлением, подписанным председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Суммы выплат —  от 4,5 тысяч рублей до 18,5 тысяч рублей на человека.

«Однако за январь эти выплаты великоустюгские врачи не получили. По словам медиков, руководство больницы ссылается на отсутствие приказа департамента здравоохранения», — говорится в сообщении газеты.

При этом, по данным «Устюжаночки», коллеги устюжан из Никольского и Кич-Городецкого районов деньги уже получили. Теперь вопросом начислений займётся прокуратура.

Тэги: врачи, социальные выплаты, больница, прокуратура

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