Годовая инфляция в Вологодской области в январе составила 12,19%

22.02.2023 [Экономика]

Годовая инфляция в Вологодской области в январе продолжила замедляться и составила 12,19% после 12,58% месяцем ранее. Сообщает ЦБ РФ.

Уровень инфляции в регионе оставался выше, чем в целом по Российской Федерации (11,77%) и по Северо-Западному федеральному округу (11,91%). На замедление инфляции в регионе в основном повлияли снижение давления со стороны издержек производителей отдельных продовольственных товаров, сдержанная потребительская активность, а также расширение предложения ряда товаров.

Основные показатели инфляции в Вологодской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

  Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023
Инфляция 14,80 13,70 12,68 12,58 12,19
Базовая инфляция 18,69 18,05 16,05 15,47 14,45
Прирост цен на           
Продовольственные товары 16,09 13,37 12,63 11,71 11,40
из них:           
    - плодоовощная продукция -0,74 -10,26 2,08 1,80 5,46
Непродовольственные товары 17,98 17,99 15,92 15,36 14,11
Услуги 7,53 7,66 7,68 9,80 10,50
из них:           
    - ЖКХ 2,13 2,42 2,62 8,32 9,77
    - пассажирский транспорт 8,69 9,92 8,96 9,66 13,15

Источник: Росстат

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в январе снизился и составил 11,40% после 11,71% месяцем ранее.

"В условиях рекордного урожая и удешевления зерновых и кормовых культур в 2022 году в целом по стране сократились издержки животноводов на корма. Это повлияло на стоимость сырья для мясной и молочной промышленности, что отразилось на ценах конечной продукции. Дополнительное влияние оказывали принятые на государственном уровне меры поддержки: ограничение экспорта основных кормовых составляющих, предоставление льготных кредитов на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот. Под воздействием этих факторов в регионе сократились годовые темпы прироста цен на мясопродукты, молоко и сливочное масло", - уточняют в ЦБ.

На фоне удешевления зерновых также замедлился годовой рост цен на крупы и муку. Последнее, в свою очередь, повлияло на снижение годовых темпов прироста цен на хлебобулочные изделия.

Годовой темп прироста цен в сегменте непродовольственных товаров в январе 2023 года уменьшился и составил 14,11% после 15,36% в декабре 2022 года.

В январе, как и в предыдущие месяцы, население предпочитало сберегать денежные средства в условиях неопределенности и откладывало крупные покупки. В результате замедлился годовой рост цен на легковые автомобили. Под влиянием сдержанного спроса также снизился годовой темп прироста цен на компьютеры, а смартфоны ускоренно дешевели. Дополнительно этому способствовало расширение предложения электроники благодаря постепенному налаживанию параллельного импорта.

В условиях ограничений со стороны внешнего спроса предложение экспортоориентированных товаров расширялось на внутреннем рынке. В результате годовой рост цен на бензин продолжил замедляться. По аналогичным причинам ускоренно дешевели обрезные доски.

Годовой темп прироста цен в сфере услуг в январе повысился до 10,50% после 9,80% в предыдущем месяце. Основной вклад внесло ускорение роста стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Взносы на капитальный ремонт в январе текущего года были проиндексированы в большем размере, чем год назад. В результате в годовом выражении ускорилось удорожание данных услуг.

Кроме того, увеличился годовой темп прироста тарифов на отопление. Это было связано с эффектом базы: в январе прошлого года произошло снижение тарифов в одном из городов Вологодской области, тогда как в январе 2023 года они не изменились.

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