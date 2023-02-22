Годовая инфляция в Вологодской области в январе составила 12,19%

Годовая инфляция в Вологодской области в январе продолжила замедляться и составила 12,19% после 12,58% месяцем ранее. Сообщает ЦБ РФ.
Уровень инфляции в регионе оставался выше, чем в целом по Российской Федерации (11,77%) и по Северо-Западному федеральному округу (11,91%). На замедление инфляции в регионе в основном повлияли снижение давления со стороны издержек производителей отдельных продовольственных товаров, сдержанная потребительская активность, а также расширение предложения ряда товаров.
Основные показатели инфляции в Вологодской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|Сентябрь 2022
|Октябрь 2022
|Ноябрь 2022
|Декабрь 2022
|Январь 2023
|Инфляция
|14,80
|13,70
|12,68
|12,58
|12,19
|Базовая инфляция
|18,69
|18,05
|16,05
|15,47
|14,45
|Прирост цен на
|Продовольственные товары
|16,09
|13,37
|12,63
|11,71
|11,40
|из них:
|- плодоовощная продукция
|-0,74
|-10,26
|2,08
|1,80
|5,46
|Непродовольственные товары
|17,98
|17,99
|15,92
|15,36
|14,11
|Услуги
|7,53
|7,66
|7,68
|9,80
|10,50
|из них:
|- ЖКХ
|2,13
|2,42
|2,62
|8,32
|9,77
|- пассажирский транспорт
|8,69
|9,92
|8,96
|9,66
|13,15
Источник: Росстат
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в январе снизился и составил 11,40% после 11,71% месяцем ранее.
"В условиях рекордного урожая и удешевления зерновых и кормовых культур в 2022 году в целом по стране сократились издержки животноводов на корма. Это повлияло на стоимость сырья для мясной и молочной промышленности, что отразилось на ценах конечной продукции. Дополнительное влияние оказывали принятые на государственном уровне меры поддержки: ограничение экспорта основных кормовых составляющих, предоставление льготных кредитов на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот. Под воздействием этих факторов в регионе сократились годовые темпы прироста цен на мясопродукты, молоко и сливочное масло", - уточняют в ЦБ.
На фоне удешевления зерновых также замедлился годовой рост цен на крупы и муку. Последнее, в свою очередь, повлияло на снижение годовых темпов прироста цен на хлебобулочные изделия.
Годовой темп прироста цен в сегменте непродовольственных товаров в январе 2023 года уменьшился и составил 14,11% после 15,36% в декабре 2022 года.
В январе, как и в предыдущие месяцы, население предпочитало сберегать денежные средства в условиях неопределенности и откладывало крупные покупки. В результате замедлился годовой рост цен на легковые автомобили. Под влиянием сдержанного спроса также снизился годовой темп прироста цен на компьютеры, а смартфоны ускоренно дешевели. Дополнительно этому способствовало расширение предложения электроники благодаря постепенному налаживанию параллельного импорта.
В условиях ограничений со стороны внешнего спроса предложение экспортоориентированных товаров расширялось на внутреннем рынке. В результате годовой рост цен на бензин продолжил замедляться. По аналогичным причинам ускоренно дешевели обрезные доски.
Годовой темп прироста цен в сфере услуг в январе повысился до 10,50% после 9,80% в предыдущем месяце. Основной вклад внесло ускорение роста стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Взносы на капитальный ремонт в январе текущего года были проиндексированы в большем размере, чем год назад. В результате в годовом выражении ускорилось удорожание данных услуг.
Кроме того, увеличился годовой темп прироста тарифов на отопление. Это было связано с эффектом базы: в январе прошлого года произошло снижение тарифов в одном из городов Вологодской области, тогда как в январе 2023 года они не изменились.