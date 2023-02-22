В Вохтоге следствие проводит проверку по факту смерти мужчин в пожаре

Вологодским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области проводится процессуальная проверка по факту смерти мужчин 69- и 34 лет. Их тела были обнаружены при ликвидации пожара в частном доме в п оселка Вохтога Грязовецкого округа. В этом доме мужчины временно проживали.

«По данным следствия, возгорание возникло накануне вечером в деревянном доме, в котором временно, с разрешения хозяйки дома, проживали двое мужчин, злоупотребляя спиртным. В экстренные службы о пожаре сообщили местные жители. Установлено, что незадолго до пожара погибшие находились в состоянии опьянения»

В ходе доследственной проверки сотрудниками территориального следственного отдела проведен осмотр места происшествия и тел погибших, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские для установления причины смерти. Следствием будут установлены причина и очаг пожара.