В Вологде сгорело сразу несколько гаражей с техникой

22.02.2023 [Происшествия]

В Вологде сгорело несколько гаражей с техникой. ЧП случилось 21 февраля в 20 часов 58 мину в ГСК «Промышленник». Горели двухэтажные, кирпичные гаражные боксы. Общая площадь пожара — 170 кв. м. При горении слышались хлопки — это взрывались газовые баллончики.

По данным МСЧ России по Вологодской области четыре гаражных бокса полностью разрушены, один полностью выгорел изнутри, сгорели два автомобиля: грузовой и легковой. Госпитализирован мужчина 1960 г. р. На место выезжало 6 единиц техники, 22 человека личного состава. Предварительная причина ЧП — неосторожность при курении.

Тэги: пожар, автомобили

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