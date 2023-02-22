Прокуратура Вытегорского района добивается защиты прав граждан на надлежащее обеспечение надежности теплоснабжения

22.02.2023 [Общество]

Прокуратура Вытегорского района провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере теплоснабжения Вытегорского района. 

«Установлено, что котельная установка, расположенная в деревне Палтога, в нарушение закона не обеспечена наличием независимого резервного источника снабжения электрической энергии, что в том числе не отвечает принципам обеспечения надежности теплоснабжения. С учетом изложенного прокурор района в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском о возложении на ресурсоснабжающую организацию обязанности обеспечить котельную резервным источником электроснабжения», — сообщает прокуратура Вологодской области. 

Решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Тэги: теплоэнергия, прокуратура

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