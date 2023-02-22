Вологжанам предлагают рассказать о книгах своей семьи

Рассказать о книгах своей семьи предлагают вологжанам

Почти у каждого есть любимая книга или автор. А есть и такие книги, которые читает не одно поколение: сначала — наши бабушки, потом — мамы, теперь — мы, а скоро их будут читать наши дети. Городская библиотека № 15 предлагает вспомнить такие издания и написать небольшое эссе на тему «Книги поколений».

Возрастные категории: школьники 5-8 классов; школьники 9-11 классов; студенты; взрослые.

Конкурс проводится по номинациям:

— «Что читали наши бабушки» (обзор литературного круга чтения прошлых лет);

— «Любимый книжный герой всех поколений»;

— «Советуем прочитать» (рекомендации книги для семейного чтения).

Конкурс продлится до 21 марта. Победители получат дипломы, участники — сертификаты. Работы можно прислать по электронному адресу [email protected], в группе библиотеки vk.com/cbsvologda_15 или принести лично (Вологда, ул. Советский, 48).