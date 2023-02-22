Вологжане, пострадавшие на производстве, получили автомобили от Социального фонда

22.02.2023 [Общество]

4 вологжанина, пострадавшие на производстве, получили от ОСФР по Вологодской области адаптированные автомобили «Lada Granta» на общую сумму 3 491 300 рублей. Выдача машин состоялась 16 февраля.

Каждый автомобиль специально оборудован с учётом индивидуальных особенностей автовладельцев с инвалидностью. Сообщают в Вологодском отделении СФР.

«Автомобиль для меня — большое подспорье. На общественном транспорте передвигаться сложно. На машине намного проще и комфортнее. У меня это уже второй автомобиль от государства», — поделился один из получателей Павел Репин.

С 2000 года в Вологодской области в собственность  пострадавшим на производстве было передано более 500 автомобилей. Пострадавшие граждане получают машины раз в 7 лет, кроме того, им выплачивается компенсация на капитальный, текущий ремонт и горюче-смазочные материалы.

«Работу по страхованию профессиональных рисков вёл  Фонд социального страхования. С 2023 года её продолжил новый — Социальный фонд.  Данное направление поддержки является очень важным. Оно даёт возможность гражданам, пострадавшим на рабочих местах,   увереннее чувствовать себя в обычной жизни, сохранять мобильность, быстрее  интегрироваться в общество», — комментирует управляющий ОСФР по Вологодской области Галина Королева.

Тэги: машины, инвалиды

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