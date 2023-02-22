Мужское хобби: врачи Вологодской областной больницы рассказали, чем занимаются в свободное от медицины время

22.02.2023 [Общество]

Творческие, талантливые, красивые – это все о мужчинах-врачах Вологодской областной клинической больницы. В преддверии Дня Защитника Отчества они рассказали о своих увлечениях. Оказалось, что вологодские врачи талантливы не только в медицине. Они играют на музыкальных инструментах, занимаются моделированием, спортом. 

Так, например, Врач-нейрохирург Евгений Иванович Орлов и Филатов Максим Сергеевич, заведующий эндоскопическим отделением, врач-эндоскопист, играют на гитаре.

«Игру на гитаре освоил самостоятельно еще в школе. Сейчас играю под настроение. Инструмент есть и на работе и дома», - поделился Максим Сергеевич.

Помимо этого Максим Сергеевич увлекается моделированием. В детстве вместе с отцом они изготавливали модели самолетов, а сейчас он делает пластиковые сборные модели военной техники. Моделированием самолётов увлекается и Кочнев Александр Владимирович, заведующий травматологическим отделением №2.

Левашов Сергей Юрьевич, врач анестезиолог-реаниматолог Перинатального центра, участвует в забегах-марафонах в разных регионах России.

«Бег для меня - это своего рода медитация, антистресс. К тому же мне очень нравится идея бегового туризма, когда есть возможность совместить путешествия и спорт».

Мальцев Эдуард Алексеевич, врач-акушер-гинеколог акушерского физиологического отделения, - любитель настольного тенниса.

«В теннис играю с детства. Мечтаем приобрести в Перинатальный центр теннисный стол, чтобы проводить турниры среди медицинских сотрудников», - поделился он.

Вячеслав Кузис, заведующий рентгенологическим отделением, врач-рентгенолог, увлекается горными лыжами, играет в любительской хоккейной команде «Русичи», а летом предпочитает велосипедный спорт с ребенком.

«Горы, физическая нагрузка и хорошая компания – для меня это три слагаемых прекрасного отдыха. Уезжаешь на неделю, а возвращаешься другим человеком», - отметил он.

Тэги: день защитника отечества, врачи
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