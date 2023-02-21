Ростелеком досрочно обеспечил мобильной связью и интернетом 8 деревень и сел Вологодской области

«Ростелеком» завершил строительство восьми базовых станций сотовой связи в Вологодской области в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0»*. Мобильная связь появилась в 2023 году в деревнях и селах, которые ранее не входили в зону устойчивого покрытия сетей операторов.

Провайдер обеспечил цифровое равенство для жителей шести деревень: Игумницево (Междуреченский округ), Логдуз (Бабушкинский округ), Ногинская (Сямженский округ), Куколовская (Верховажский округ), Поповка (Харовский округ), Чуриловка (Тотемский округ), и двух сел: Усть-река (Сямженский округ) и Октябрьский (Тотемский округ). Эти населенные пункты были выбраны в рамках народного голосования Минцифры России. В общей сложности там проживает более двух тысяч человек.

Связисты построили два километра волоконно-оптических линий связи, установили на территориях антенно-мачтовые сооружения. Местные жители получили беспроводной доступ в интернет с сигналом стандарта LTE (4G) и современную мобильную связь.

Евгений Забродин, директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Жители Вологодской области должны иметь равные цифровые возможности, независимо от места жительства. Чтобы связь появилась в деревнях и селах как можно скорее, наши технические специалисты начали подготовку к строительству еще в 2022 году. Поэтому нам удалось, во-первых, раньше всех на Северо-Западе ввести в эксплуатацию первую базовую станцию сотовой связи по проекту УЦН 2.0, а, во-вторых, завершить строительство всех запланированных антенно-мачтовых сооружений на полтора месяца ранее поставленного срока».

Виталий Тушинов, заместитель губернатора Вологодской области:

«Мы продолжаем работу по развитию связи в малых населенных пунктах. Идем с опережением графика, ведь в этом году у нас большие планы. Впереди — адресная программа 2023 года, а это еще 18 населенных пунктов. Появление связи в деревнях даст новый импульс развития территориям и, прежде всего, позволит нашим жителям получать государственные услуги и сервисы в удобном электронном формате».

* Федеральная программа «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) реализуется совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и включает в себя установку вышек связи в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек.